Velike su gužve na cestama, u Solinu i Podstrani se vozi usporeno

Pojačan je promet na važnijim cestama, obilaznicama i graničnim prijelazima, a Hrvatski autoklub (HAK) vozačima savjetuje oprez i prilagodbu brzine uvjetima na cestama.

Na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići najprometnije je između Zagreba i Bosiljeva prema Dubrovniku. Pred naplatom Lučko prema moru kolona je duga oko jedan kilometar, dok se između Lučkog i čvora Donja Zdenčina vozi usporeno zbog prometne nesreće. Još jedna nesreća dogodila se između čvorova Gornja Ploča i Gospić u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim trakom, a kolona je oko tri kilometra.

Na A2 Zagreb–Macelj povećana je gustoća prometa prema Zagrebu, a zastoja ima i pred naplatama Trakošćan i Zaprešić. Na A3 Bregana–Lipovac promet je usporen zbog nesreće kod mosta Sava, dok su na A4 pred naplatom Sveta Helena i između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok kolone duge do pet kilometara.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog bure vrijedi zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp-prikolicama na dionici od Novog Vinodolskog do Svete Marije Magdalene, dok se na omiškoj obilaznici (DC553) dopušta promet samo osobnim vozilima. U Solinu, Stobreču i Podstrani također se vozi usporeno.

Na A1 između čvora Karlovac i tunela Sveti Marko uočena je srna na kolniku, pa HAK posebno upozorava vozače na oprez.