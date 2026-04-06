Velike su gužve na autocestama, jedna kolona duga je 11 kilometara

Kolona na autocesti A3 između Kutine i Popovače u smjeru Bregane večeras doseže oko 11 kilometara nakon prometne nesreće, izvijestio je Hrvatski autoklub.

Nesreća se dogodila između čvorova Kutina i Popovača, a promet se odvija otežano uz duža zadržavanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gužve i na A1 prema Zagrebu

Pojačan promet bilježi se i na autocesti A1 Zagreb–Split–Dubrovnik, gdje je između čvorova Novigrad i Lučko u smjeru Zagreba vrlo gust promet.

Vozi se usporeno u kolonama u pokretu, uz povremene zastoje.

Višesatna čekanja na granicama

Pojačan ulazak osobnih vozila zabilježen je i na graničnim prijelazima, gdje se na pojedinim lokacijama čeka i više sati.

Promet je općenito pojačan na cestama prema unutrašnjosti, osobito na autocestama, dok su vremenski uvjeti povoljni za vožnju.

Na snazi zabrana za kamione

Zbog uskrsnih blagdana na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi je zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona, koja traje do 23 sata.

Zabrana se ne odnosi na autoceste i državnu cestu DC1.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i prilagodba brzine uvjetima na cestama.