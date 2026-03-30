Velike promjene u KBC-u Split: Od 1. travnja obavezno naručivanje za vađenje krvi

Klinički zavod za nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Split od 1. travnja 2026. uvodi niz promjena u radu s ciljem smanjenja gužvi, bolje organizacije i lakše dostupnosti usluga pacijentima.

Najvažnija novost je da se od tog datuma uvodi obavezno naručivanje pacijenata za uzorkovanje krvi. Ipak, u prijelaznom razdoblju, koje traje do 1. lipnja 2026., zaprimat će se i pacijenti koji nisu prethodno naručeni, ali će prednost imati oni s dogovorenim terminom.

Naručivanje za laboratorijske pretrage bit će moguće na slijedeći način:

Liječnik opće prakse putem sustava e-naručivanja na radilištima NUK LAB 1 i NUK LAB 2;

putem e-mail adrese nuklab@kbsplit.hr (U poruci je potrebno navesti: ime i prezime, datum rođenja i MBO)

(U poruci je potrebno navesti: ime i prezime, datum rođenja i MBO) osobno na šalteru Poliklinike za bolesti štitnjače u vremenu od 11 do 13.30 sati

Također, od 1. travnja će se u laboratoriju Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu obavljati sljedeće pretrage: TSH, FT3, FT4, TT3, TT4, tireoglobulin, Tg-AT, TPO-AT, 25OH-vitamin D, kalcitonin, PTH, TRAK human (THYBIA, TSHR-Ab), ANTI GAD, gastrin i ADH, kao i alergološke pretrage ukupni IgE, specifični IgE i ECP.

Sve ostale pretrage obavljaju se na Zavodu za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, odnosno u centralnom bolničkom laboratoriju.

Uvedena je novost i u pružanju usluge konzultacija bez prisutnosti pacijenta koja se od 1. travnja obavlja elektroničkim putem. Pacijente će biti moguće naručiti putem sustava e-naručivanja, na radilište NUK KOMENTAR NALAZA, i to na ime liječnika specijalista nuklearne medicine kod kojeg je pacijent prethodno obavio pregled.

Za takvu konzultaciju bit će potrebno priložiti specijalistički nalaz, točan podatak o terapiji i laboratorijski nalaz za koji se traži komentar. U KBC-u Split naglašavaju i da je komentar nalaza moguće zatražiti isključivo ako je pacijent već ranije bio pregledan kod liječnika od kojeg se traži mišljenje.

I za ovu uslugu predviđeno je prijelazno razdoblje do 1. lipnja 2026., tijekom kojeg će se komentari nalaza i dalje moći predavati i preko šaltera poliklinike.