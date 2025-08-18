Velike promjene u Kaštelima: Magistrala D8 bi mogla dobiti šest traka?

Hrvatske ceste pokrenule su javnu nabavu za izradu analize proširenja državne ceste D8 kroz Kaštela s postojećih četiri na šest prometnih traka, što bi trebalo riješiti prometne gužve na jednoj od najopterećenijih dionica u zemlji koja dnevno podnosi preko 54 tisuće vozila, piše Portal Grada Kaštela.

Tender vrijedan 60 tisuća eura objavljen je u ponedjeljak, a zainteresirani ponuditelji imaju rok do 9. rujna za dostavu ponuda. Odabrani konzultant imat će četiri mjeseca za izradu sveobuhvatne analize koja će obuhvatiti prometnu studiju, idejno građevinsko rješenje i izradu naprednog BIM 3D modela.

Državna cesta D8 na dionici od Plana do Širina u Solinu dugoj 17,5 kilometara druga je najopterećenija dionica na mreži državnih cesta u hrvatskoj. Brojanje prometa iz 2024. godine pokazuje da kroz Solin dnevno prođe prosječno 54.703 vozila, a tijekom ljeta taj broj skoči na 64.186 vozila. U Planom promet je nešto manji, ali i dalje značajan jer riječ je o 25.081 vozilu dnevno, odnosno 32.484 tijekom ljetne sezone.

Prometno opterećenje uzrokuje redovite zastoje koji će se dodatno pogoršati nakon dovršetka planiranih infrastrukturnih projekata. Izgradnja brze ceste od čvora Vučevica preko tunela Kozjak do spoja na D8 u Kaštel Kambelovcu preusmjerit će dodatni promet na već preopterećenu dionicu. Slična situacija očekuje se i nakon izgradnje novog mosta preko Kaštelanskog zaljeva koji će povezati Split s kaštelanskim područjem, stoji u natječajnoj dokumentaciji.

Analiza će obuhvatiti tri ključne dionice. Prvi dio proteže se od raskrižja s D58 u Planom do budućeg čvora Kaštel Kambelovac, drugi od tog čvora do planiranog čvora Kaštel Sućurac, a treći završava kod Širina u Solinu. Svaka dionica zahtijeva specifičan pristup zbog različitih prostornih ograničenja i tehničkih izazova.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da cjelokupna dionica prolazi kroz urbano područje gdje živi gotovo 38 tisuća stanovnika. Proširenje ceste neizbježno će utjecati na privatne parcele s izgrađenim objektima, što zahtijeva detaljnu analizu rušenja i troškova otkupa nekretnina.

Odabrani konzultant morat će izraditi prometnu analizu s modelom postojećeg stanja te prognoze za period nakon dovršetka planiranih infrastrukturnih projekata. Analiza mora uključiti i inženjersko-geološki pregled terena, geodetske podloge te procjenu utjecaja na postojeću komunalnu infrastrukturu.

Inovativni dio projekta čini obaveza izrade BIM 3D modela koji će omogućiti kvalitetniji uvid u planirana rješenja i lakšu komunikaciju s javnošću. Model mora prikazati postojeće stanje terena, projektiranu trasu s prometnim trakovima, bankinama i pokosima te bitne objekte poput nadvožnjaka, podvožnjaka i mostova.

Završna analiza uključit će procjenu svih varijantnih rješenja uzimajući u obzir prostorne, prometne, građevinsko-tehničke, financijske i ekološke parametre. Dokumentacija mora biti pripremljena i za prezentaciju stručnoj javnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji.