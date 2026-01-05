Velika želja navijača Hajduka ide u novi klub. Evo koji se velikan interesira za njega

Juventus se početkom siječnja suočava s ozbiljnim problemima u vrhu napada, a talijanski Tuttosport piše kako se u Torinu razmatra i jedna zanimljiva opcija – dovođenje Edina Džeke kao kratkoročnog rješenja u zimskom prijelaznom roku, piše Tuttosport.

Kriza u napadu i potraga za brzim rješenjem

Prema navodima talijanskog dnevnika, izostanak Dušana Vlahovića, koji bi trebao biti izvan pogona do ožujka, dodatno je naglasio probleme u realizaciji. Juventus zato traži napadača koji može odmah donijeti učinak – golove, iskustvo i fizičku prisutnost – a pri tome ne predstavlja prevelik financijski teret.

U tom se kontekstu pojavilo i ime Edina Džeke. Talijani navode da bi riječ bila o svojevrsnom rješenju "za zadnji čas", potencijalno na šest mjeseci, kao potez iz nužde više nego dio dugoročnog plana. Iako je Džeko u 40. godini, njegov status provjerenog strijelca i golemo iskustvo na najvišoj razini čine ga profilom koji bi u specifičnoj situaciji mogao biti itekako koristan.

Spominje se i da bi dodatnu težinu ovoj ideji mogao dati odnos i međusobno poštovanje između Džeke i trenera Luciana Spallettija, koji ga je ranije vodio, piše Tuttosport.

Džeko i Hajduk: Davna želja navijača koja se nikad nije ostvarila

Vijest o Džeki u kombinaciji s velikim klubovima ponovno će zaintrigirati i dio hrvatske javnosti, osobito u Splitu. Naime, Džeko je bio želja navijača Hajduka još ranije – ime koje se godinama provlačilo kroz navijačke priče i maštanja o dolasku na Poljud – no taj se scenarij nikada nije ostvario. Sada se, barem prema talijanskim napisima, Džeko ponovno pojavljuje kao potencijalna tržišna prilika, ovaj put u kontekstu Juventusove potrage za hitnim rješenjem u napadu.