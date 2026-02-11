Velika zapljena streljiva i eksploziva u Dalmaciji

​U Policijskoj postaji Šibenik je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjakom osumnjičenim za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, dana 28. siječnja na širem području Rogoznice, obavljena je pretraga kuće i drugih prostorija kojim se koristi osumnjičeni 62-godišnjak, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto: tristo trideset i četiri komada puščanog streljiva, dvjesto deset komada pištoljskog streljiva, deset komada pištoljskog streljiva, tri spremnika za automatsku pušku, četiri kilograma vojnog eksploziva, šest komada elektrodetonatorskih kapisli, šest komada detonatorskih kapisli i pola metra sporogorećeg štapina.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičenog muškaraca podneseno je Posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.