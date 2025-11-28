Velika zapljena droga u Šibeniku: Muškarac uhićen s više kilograma amfetamina i marihuane

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga PU šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.
U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 27. studenog u Šibeniku obavljena je pretrage stana u kojem osumnjičeni boravi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto:
- 1 pvc smotuljak ispunjen s drogom marihuana izmjerene težine 2,6 grama
- 4 pvc smotuljka ispunjenih drogom amfetamin izmjerene ukupne bruto težine 5,2 grama
- dvije digitalne vage za precizno mjerenje
Također je obavljena pretraga osobnog vozila kojim se osumnjičeni muškarca koristi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto:
- jedna vreća ispunjena s drogom amfetamin izmjerene bruto težine 1071 grama
- 3 pvc smotuljka ispunjena drogom amfetamin ukupne bruto težina 15,5 grama
- jedan pvc smotuljak ispunjen drogom marihuana izmjerene bruto težine 0,5 grama
- jedna ručno motanu cigaretu tzv. „joint“ bruto težine 1,6 grama,
- pvc posuda ispunjena kreatinom tzv. punilom izmjerene bruto težine 230 grama i dvije vakumirke s tragovima bijele praškaste materije
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 41-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.