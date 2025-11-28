Velika zapljena droga u Šibeniku: Muškarac uhićen s više kilograma amfetamina i marihuane

​Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga PU šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 27. studenog u Šibeniku obavljena je pretrage stana u kojem osumnjičeni boravi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto:

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

1 pvc smotuljak ispunjen s drogom marihuana izmjerene težine 2,6 grama

4 pvc smotuljka ispunjenih drogom amfetamin izmjerene ukupne bruto težine 5,2 grama

dvije digitalne vage za precizno mjerenje

Također je obavljena pretraga osobnog vozila kojim se osumnjičeni muškarca koristi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto:

jedna vreća ispunjena s drogom amfetamin izmjerene bruto težine 1071 grama

3 pvc smotuljka ispunjena drogom amfetamin ukupne bruto težina 15,5 grama

jedan pvc smotuljak ispunjen drogom marihuana izmjerene bruto težine 0,5 grama

jedna ručno motanu cigaretu tzv. „joint“ bruto težine 1,6 grama,

pvc posuda ispunjena kreatinom tzv. punilom izmjerene bruto težine 230 grama i dvije vakumirke s tragovima bijele praškaste materije

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 41-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.