VELIKA ŠANSA ZA HRGOVIĆA Od Saudijaca dobio otvorenu ponudu: 'Biraj protivnika'

Činjenica da se Filip Hrgović ekspresno otvoreno ponudio kao zamjena za meč protiv Oleksandra Usika nakon ozljede Tysona Furyja, iako nije urodila plodom, mogla bi našem najboljem boksaču donijeti veliki meč, piše gol.hr.

Naime, kako javlja jedan od glavnih boksačkih insajdera, Michael Benson, trenutno glavni boksački organizator i saudijski povjerenik za zabavu, Turki Alalshikh, odlučio je Hrgoviću dodijeliti mjesto na velikoj priredbi koju će 8. ožujka predvoditi Anthony Joshua i Francis Ngannou.

Priredba je to na kojoj se Hrgović nadao boriti protiv Josepha Parkera, no ovaj je na kraju uparen protiv Zhileija Zhanga. Ipak, El Animal će se možda ipak boriti na toj priredbi.

Ponuđeno šest imena

Alalshikh je Hrgoviću otvoreno ponudio šest boksača kao potencijalnog protivnika, a to su Daniel Dubois, Martin Bakole, Frank Sanchez, Jarrell Miller, Agit Kabayel i Jared Anderson, sve boksači iz samog svjetskog vrha, od kojih su čak četvorici nastupili u prosincu, na Day of Reckoning priredbi, gdje je i Hrgović našao svoje mjesto. On je tada već u prvoj rundi nokaut riješio Marka De Morija.

Što se tiče plasmana tih boksača na BoxRec svjetskog ljestvici, Dubios je peti teškaš svijeta, Kabayel šesti, Anderson 15., Bakole 18, Sanchez 22., dok se Miller nalazi na 34. mjestu. Hrgović je na istoj ljestvici deveti.

Svi su oni, izuzev Millera, i jako dobro plasirani na ljestvicama četiri elitne organizacije, ali Hrgović bi tim putem bio onaj koji će svoju poziciju braniti. Onu prvog izazivača prema IBF-u.

Bilo bi ludo ne prihvatiti meč

Odgovor našeg najboljeg boksača vjerojatno ćemo dobiti već sutra, no ovo izgleda jako dobro, posebno ako znamo da je pomicanjem meča Furyja i Usika na 18. svibnja automatski pomjeren i najraniji mogući datum Hrgovićevog napada na svjetsku titulu, piše gol.hr.

Potrebno je ostati aktivan i potrebno je dodatno graditi ime pobjedama u velikim mečevima. Odbijanje meča moglo bi negativno djelovati na buduće kontakte sa Saudijcima, koji su prema svemu sudeći u potpunosti preuzeli teškašku scenu, a polako kreću i na druge kategorije.

Naravno, nakon što Hrgović odabere, trebat će i organizator dogovoriti sve sa stranom drugog boksača. No, kad posjedujete saudijske financijske uvjete, odnosno praktično neograničen budžet za organizaciju, sve je puno lakše.

Što će od ovoga na kraju ispasti, nadamo se da ćemo uskoro saznati.