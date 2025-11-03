Velika pronevjera u Dalmaciji: Žena oštetila tvrtku i udrugu za 170.000 eura

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje dva kaznena djela pronevjere.

Utvrđeno je da je 45-godišnjakinja, zaposlenica trgovačkog društva sa sjedištem u Skradinu, u razdoblju od početka travnja do početka listopada 2025. godine, pronevjerila dio povjerenog novca iz dnevnih utržaka, čime je trgovačko društvo oštetila za više od 166.000 eura.

Također, sumnja se da je kao odgovorna osoba jedne udruge sa skradinskog područja, u nekoliko navrata od siječnja do sredine rujna 2025., neovlašteno prebacila novac s računa udruge na svoje privatne račune, čime je udrugu oštetila za 4.000 eura.

Protiv osumnjičene podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.