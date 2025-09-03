Velika promjena u strukovnim školama, kreće modularna nastava

Manje od tjedan dana ostalo je do početka nastave. Najveću promjenu će imati učenici prvih razreda strukovnih škola jer počinje modularna nastava.

Bit će više prakse, manje "bubanja" iz knjiga. Ravnatelje brine organizacija, a sindikate tehnološki viškovi.

Iako se manje - više svi slažu da je modernizacija potrebna, oko modularne se ipak dizala prašina. Bunili su se povjesničari zbog rezanja satnice, nastavnici politike i gospodarstva.

Pobune je bilo i zbog rezanja stranih jezika. Uvođenje modula je otvorilo i pitanje hoće li biti tehnoloških viškova. Tri obrazovna sindikata su tražila odgodu, ali nije im udovoljeno, piše Dnevnik.