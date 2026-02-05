VELIKA PROMJENA Rješava se jedan od najvećih prometnih problema Imotskog

Danas, 5. veljače 2026. godine, u prostorijama Županijske uprave za ceste Split održan je radni sastanak gradonačelnika Grada Imotski, Luka Kolovrata, i ravnatelja Županijske uprave za ceste Split, Petra Škorića, sa suradnicima, na kojem se raspravljalo o stanju i daljnjem unaprjeđenju cestovne infrastrukture na području grada Imotskog.

Središnja tema sastanka bilo je izmještanje županijske ceste LC 67153 – Ulice Gojka Šuška (Put Baga), sa sadašnje trase koja prolazi kroz urbanizirani dio grada, na novu trasu sjevernim obilaznim prometnim koridorom prema novom spoju na državnu cestu DC76. Riječ je o dionici duljine oko 700 metara, čijom bi se realizacijom značajno rasteretio gradski promet, povećala sigurnost svih sudionika u prometu te osiguralo dugoročno kvalitetnije prometno rješenje za ovaj dio grada.

Dogovoreno je da će Županijska uprava za ceste Split izraditi idejno rješenje nove prometnice, koje će se potom dostaviti Gradu Imotskom radi evidentiranja kao gradske prometnice. Nakon usvajanja na Gradskom vijeću i ishođenja građevinske dozvole, ŽUC će provesti prekategorizaciju te realizirati izgradnju nove dionice ceste.

Na sastanku je također dogovoreno pokretanje izrade glavnog projekta za županijsku cestu LC 67161 od Jaguara prema Vinariji, dok je za županijsku cestu ŽC 6157, na dionici od rotora prema Prološcu, već pripremljena potrebna dokumentacija za njezinu rekonstrukciju.

Gradonačelnik Kolovrat istaknuo je kako su dogovoreni projekti od iznimne važnosti za daljnji razvoj Imotskog:

„Izmještanjem Ulice Gojka Šuška na novu trasu rasteretit ćemo gradske prometnice, povećati sigurnost prometa i osigurati kvalitetnije povezivanje gradskih i prigradskih područja. Kontinuirana suradnja sa Županijskom upravom za ceste omogućuje nam realizaciju konkretnih projekata koji izravno poboljšavaju kvalitetu života naših sugrađana“, naglasio je Kolovrat.

Sudionici sastanka složili su se kako je nastavak snažne suradnje Grada Imotskog i Županijske uprave za ceste Split ključan za daljnje unaprjeđenje prometne infrastrukture, veću protočnost prometa i višu razinu prometne sigurnosti. Dogovoreno je i da će djelatnici ŽUC-a izaći na teren te razmotriti dodatne potencijalne prometnice na području grada, među kojima je i pravac prema Vrdolu.

Zaključeno je kako navedeni projekti predstavljaju jasan iskorak u smjeru sustavnog, planskog i održivog razvoja prometne infrastrukture Imotskog, s ciljem stvaranja sigurnijeg i funkcionalnijeg grada za sve njegove građane.