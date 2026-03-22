Velika promjena na Gripama: Split ulaže gotovo 1,8 milijuna eura u dvoranu

Grad Split nastavlja s ulaganjima u sportsku infrastrukturu, a najnoviji projekt odnosi se na rekonstrukciju tribina velike dvorane u Športskom centru Gripe.

Riječ je o cjelovitoj obnovi koja će obuhvatiti uklanjanje dotrajalih drvenih sjedalica i ugradnju novih, uz očuvanje prepoznatljivog izgleda dvorane. Projekt uključuje i uređenje betonskih tribina i poda, kao i pripremu za ugradnju moderne teleskopske tribine na elektro pogon.

Cilj zahvata je povećanje sigurnosti, udobnosti i funkcionalnosti prostora, ali i očuvanje identiteta dvorane koja je desetljećima bila središte sportskih i društvenih događanja u Splitu.

Poseban naglasak stavljen je na pristupačnost, pa će se unaprijediti uvjeti za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, čime će Gripe postati dostupnije svim građanima.

Iz sportske perspektive, projekt donosi bolje uvjete za razvoj vrhunskih sportaša, ali i za rekreaciju građana te školski i studentski sport. Dvorana će i dalje biti dom brojnim klubovima, ali i prostor za organizaciju sportskih događanja višeg ranga.

Nakon završetka radova, Gripe će biti spremne i za velika međunarodna natjecanja, uključujući Europske sveučilišne igre 2028. godine.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.779.561,25 eura, od čega je 450.000 eura osigurano kroz bespovratna sredstva Ministarstva turizma i sporta.

Trenutno je u tijeku postupak javne nabave.