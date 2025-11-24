Velika promjena: Dalmatinski grad odustaje od "kućica" na Adventu, stiže Dino Merlin

Dubrovnik ove godine mijenja pravila igre – Stradun prvi put ostaje bez tradicionalnih adventskih kućica, a njihovu ulogu preuzimaju lokalni restorani. Zimski festival, koji počinje 29. studenoga i traje do 3. siječnja 2026., donosi potpuno novi koncept u kojem će se blagdanski okusi nuditi iz samog srca dubrovačke gastronomije, umjesto iz drvenih štandova, piše DU List.

Kućice ipak nisu nestale – sele se na Gundulićevu poljanu i Brsalje, gdje će ostati „klasični“ adventski sadržaji za one koji vole tradicionalno blagdansko šetuckanje uz kobasice, prikle i kuhano vino.

Organizatori poručuju kako žele stvoriti „elegantniji i više dubrovački advent“, a ne festivale koji izgledaju isto u svakom gradu. Zato će ove godine naglasak biti na svjetlosnim instalacijama, lokalnoj hrani i nastupima domaćih izvođača.

A najmlađi posjetitelji ponovno će doći na svoje. Adventski vlakić vraća se u Uvalu Lapad, klizalište će biti otvoreno cijeli prosinac, a ulicama će kao i svake godine šetati maskota festivala – simpatični medo sa svojim vilenjacima.

Očekuje se kako će novi koncept privući i lokalce i turiste, ali i otvoriti pitanje: Je li Advent bez kućica na Stradunu pun pogodak ili hrabar eksperiment?