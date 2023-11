VELIKA PRIČA ZA MALE ČITATELJE Liska i Ljeljo stižu u Solin

Gradska knjižnica Solin poziva na predstavljanje i izvedbu priče za djecu „Liskan i Ljeljo u velebitskoj avanturi“. Priču će u Teatrinu Gradske knjižnice Solin u petak, 24. studenog u 17 sati izvesti Bajkopričalica Sandra, profesionalna pripovjedačica bajki i priča za djecu i odrasle.

Priča za djecu „Liskan i Ljeljo u velebitskoj avanturi“ objavljena je u nakladi Muzeja Cetinske krajine – Sinj, a autorice su Darija Domazet i Anđela Vrca. Ovo je druga po redu priča o Liskanu i predstavlja spoj motiva iz usmene narodne predaje i dječje književnosti koja za svoj cilj ima uvući mladoga čitatelja u svijet mitoloških bića duboko ucrtanih u vjerovanja našega naroda. U ovoj se avanturi mladoga čitatelja vodi na put kroz čarobnu prirodu Hrvatske; od šuma Cetinske krajine preko same rijeke Cetine do stamene kninske tvrđave, uz bajkovitu brzu Krku i Šubićev Bribir, Maslenicu i iznad Novigradskoga mora sve do Svetoga brda na Velebitu. Priča je to kroz koju mladi čitatelji mogu ne samo učiti o mitološkom starohrvatskom svijetu, narodnim predajama ili književnosti, već i o zamkama ljubomore, nadmetanju i hrabrosti, pravom prijateljstvu i ljubavi koja može prevladati sve razlike ma kako one velike bile.

Priča o Liskanu i Ljelji u izvedbi Bajkopričalice Sandre premijerno je održana na 57. Đakovačkim vezovima. Ulaz na predstavljanje i izvedbu je slobodan.