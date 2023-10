VELIKA PREKRETNICA U TURIZMU Dalmatinski grad presjekao - nema daljnjih otvaranja apartmana, mnogi će izgubiti status: "Više neće biti garaža koje se prodaju u turizam"

Ne smijemo dozvoliti da kapital pobijedi demografiju! – ponovio je nekoliko puta na konferenciji za medije gradonačelnik Mato Franković govoreći u utorak o novom Zakonu u turizmu. Na konferenciji je htio objasniti 'intenciju Grada Dubrovnika po pitanju Novog zakona o turizmu', ali i promišljanja nakon što zakon stupi na snagu. Nakon što je istaknuo neke statističke podatke o smještaju u Dubrovniku, među ostalim da postoji ukupno 48 tisuća kreveta raspoređenih u više kategorija, Franković je naglasio kako 'moramo čuvati turizam i turističku djelatnost'.

"No, istovremeno moramo paziti na negativne nuspojave turizma kako ne bi ugrozile kvalitetu života naših sugrađana. Mjera je ključ. Posljednjim izmjenama i dopunama GUP-a riješili smo pitanje apartmana u stambenim objektima. Za to se ne mogu više dobivati građevinske dozvole. Ono što nam je ostalo kao problem je tržište. S jedne strane je tržište koje generira kapital, a s druge strane mlada osoba koja želi imati stan u našem gradu, no vrlo teško može doći do njega jer gubi tržišnu utakmicu", kazao je, donosi DU list.

"Ne želimo oduzimati stečena prava"

Franković je objasnio da ne žele oduzimati ‘stečena prava ljudima koji već iznajmljuju, već rekategorizacijom utvrditi što je uistinu za iznajmljivanje te ono što ne može dobiti svoju kategorizaciju i ne može se više iznajmljivati kao apartman’.

"Za budućnost, novim zakonom želimo apsolutno blokirati daljnji rast kreveta, i daljnju apartmanizaciju grada, posebno u zonama stambenog življenja. Već sada imamo određene zone u kojima su prije živjeli ljudi, a u kojima sada ima jedna ili nijedna obitelj", kazao je te dodao kao primjer Zlatni potok.

"Poštujemo tržišnu utakmicu, no istovremeno imamo i život, ljude koji žive u ovom gradu i htjeli bismo da ostanu. No, daljnjim davanjem dozvola za najam, mi ćemo ih na tihi način malo pomalo slati negdje drugdje i slat ćemo im poruku: ‘Vi ste za periferiju, ovdje je biznis, ovdje je kapital", rekao je te naglasio da dolazi do promjene priče.

"Ne branimo nikome ništa, ali uvodimo jasna pravila koja će biti tržišno jasna u onom trenutku kad se gradi neka zgrada. Jer će i onaj koji prodaje stan u zgradi biti svjestan da mu neće doći kupac koji je spreman platiti basnoslovnu svotu novca kako bi imao još jedan apartman, već će tržište regulirati da je to zona stambenog življenja", istaknuo je, javlja DU list.

Navodi kako nacrt Zakona o turizmu kaže kako će gradovi i jedinice lokalne samouprave morati izraditi studije nosivih kapaciteta. Podsjetio je kako već izrađuju navedenu studiju za povijesnu jezgru, što je dio Plana upravljanja povijesnom jezgrom. U njemu se, ističe dalje, navodi i stavka redefeniranje broja smještajnih jedinica u povijesnoj jezgri. Druge studije kapaciteta bit će formirane po područjima, a izrađivat će ih zaduženi stručnjaci. Njima će se utvrditi gdje ima prostora za nove jedinice, a gdje ne. Definirat će ono što je prihvatljivo i ono što je moguće na njihovih znanstvenih stajališta, kako je rekao Franković.

"No, ono što vidimo danas, a nismo imali zakonski akt za to spriječiti, jest da kapital pobjeđuje demografiju. I tuče ga 5:0. Svaka zgrada koja je nikla u gradu, nije izrasla kako bi netko u njoj živio, nego da bi se stanovi iznajmljivali. To je nešto gdje moramo zaustaviti stvar. Od korone do danas, imamo 4 tisuće novih kreveta", kazao je.

"Iznimno je važno da se kao turistički grad nastavimo baviti svime onime što turističke aktivnosti podrazumijevaju. Ovo nije nikakav napad na postojeće iznajmljivače. I dalje vjerujem da puno toga poduzetništvo može i mora riješiti, ali isto tako vjerujem da na kvalitetu života mora utjecati jedinica lokalne samouprave. Ovim će zakonom prvi put biti omogućeno JLS upravljanje", dodao je.

"Ovo je maksimum"

Odgovarajući na pitanje novinarke, naglasio je među ostalim kako novi Zakon o turizmu donosi mogućnosti JLS da reče: ‘Ovo je maksimum’.

"Tako da kad netko dođe, s novim stanom, u Ured državne uprave i s dokumentom kako bi registrirao svoj stan kao objekt za najam, bit će mu rečeno da u Dubrovniku nije moguće dodatno proširivanje kapaciteta za najam u određenoj kategoriji na osnovu odluke Gradskog vijeća. Mi ovim obeshrabrujemo sve one koji kupuju četvrtu, petu ili sedmu nekretninu i dajemo priliku nekim drugim, a to su mladi ljudi koji nemaju ništa riješeno. Nisu se rodili pod sretnom zvijezdom. Nisu ništa naslijedili. A ne mogu biti podstanari jer taj netko tko je kupio sedmu nekretninu, ne želi je staviti u dugoročni najam, već u kratkoročni najam jer se više isplati", rekao je.

"Meni je drago da naši ljudi rade i zarade. Ponavljam, ne govorim o stečenim pravima iznajmljivača sada, već o našoj budućnosti. Jer da smo kojim slučajem ovaj zakon o turizmu imali prije 10 godina, sigurno da bi brojne zone stambenog življenja ostale takvim zonama. Istovremeno bi ljudi mogli doći do dugoročnog najma i kupnje nekretnine. Sada je dugoročni najam od 500 eura pa nadalje. I sretni ste ako nađete za 500 na periferiji", kazao je. Turistička blagodat, kako kaže, nosi veliko breme.

"Ako to ne reguliramo, imamo ozbiljan dugoročan problem. Ako ovo nastavi ovako rasti, imat ćemo grad bez ljudi. Ne smijemo dozvoli da kapital pobijedi demografiju", rekao je ponovno.

"Ključna je rekategorizacija"

Što se tiče novog zakona o turizmu, kako kaže, nije definirao rekategorizaciju, to će se morati definirati kroz odluku vezanu za ugostiteljsku djelatnost.

"Idemo korak po korak. Novi zakon je definirao da ćemo moći reći koji je maksimalni kapacitet apartmana za najam. Ako se usvoji zakon o turizmu, negdje do proljeća iduće godine, nakon toga ćemo kao Grad Dubrovnik početi s izradom svih potrebnih strategija te će nam biti potrebno sedam do deset mjeseci da sve izradimo i donesemo potrebne akte. Tu ćemo riješiti pitanje daljnjeg rasta broja apartmana. Govorimo o razdoblju od godinu do godinu i pol dana od danas", naglasio je te dodao:

"Što se tiče postojećih apartmana, tu će Grad Dubrovnik primjenjivati određene akte, a ključna je rekategorizacija. Stečena prava se ne mogu mijenjati, ali rekategorizacija je nužna. Mi danas imamo apartmane u garaži i svakoj šupi. Gdje god je bio apartman, napravljen je. Kroz rekategorizaciju treba redefinirati što može biti apartaman, a što ne. Imamo situaciju da su neki ljudi dobili dozvole za apartmane, prije desetak godina te kategorizaciju od 2, 3 ili 4 zvjezdice i to više nitko nikad nije gledao. Na tom tržištu vlada apsolutni nered kojeg treba urediti. No, možemo reći kako je u Dubrovniku sigurno 70 posto smještajnih jedinica na razini. Onda imamo ove druge koji ne prate tu razinu. No, idemo korak po korak. Dakle, prvi segment je zaustaviti daljnji rast broja kreveta kako kapital ne bi pobijedio demografiju", kazao je, piše DU list.

Što se tiče povijesne jezgre, naglašava kako je najbitnije donijeti urbanistički plan koji će definirati namjenu prostora. Franković se dotaknuo i GUP-a. Rekao je da, unatoč određenim promjenama, na području Dubrovnika postoji gradnja koja se odvija na osnovama prijašnjih prostornih planova.

"Tu imamo prilično različitu gradnju u odnosu na ono što sadašnji GUP predviđa. Ono što budući GUP predviđa, definirat će nove zelene zone. No, neći ništa najavljivati unaprijed, ali tu će biti puno ljutih", dodao je.

Što je s ljudima koji imaju nekretninu ili će je tek naslijediti te im je iznajmljivanje apartmana mogućnost za pristojan život u gradu.

"Vječno bih dopustio svakome onome koji dio svog stambenog prostora u kojem živi, iznajmljuje i na takav način doprinosi svojoj obitelji. Tim ljudima bih smanjio sva davanja na minimum. Jer uzima od svog komoda, da bi dodatno uprihodio. To je onaj pravi zimmer frei. Nisu u kategoriji ovih koji imaju četiri stana i u njima ne žive. Za sve što nije zimmer frei, stavio bih normalni PDV jer je gospodarska djelatnost", kazao je.