Velika kolona na A1 nakon prometne nesreće, promet preusmjeren na jedan trak

Na brojnim cestama u unutrašnjosti Hrvatske jutros je smanjena vidljivost zbog magle, a mjestimice je ima i u primorskim krajevima. Promet dodatno usporavaju prometne nesreće i radovi na pojedinim dionicama, izvijestio je Hrvatski autoklub.

Zastoji i povremene kolone stvaraju se na cestama gdje su u tijeku radovi, osobito na zagrebačkoj obilaznici na autocesti A3, na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te na brzoj cesti DC1 Solin–Klis.

Vozačima se savjetuje oprez te prilagodba brzine i načina vožnje uvjetima na kolniku.

Problemi su zabilježeni i na autocesti A1. Zbog prometne nesreće između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika promet je u jednom trenutku bio potpuno prekinut. Trenutno se vozi jednim prometnim trakom, a kolona vozila duga je oko četiri kilometra.

U pomorskom prometu zasad nema poteškoća.