Velika je gužva na peškariji, pogledajte cijene ribe

Sunčano subotnje jutro na splitskoj ribarnici donijelo je prepoznatljiv šušur i šarolik prizor koji se redovito viđa vikendom.
Od rana jutra kupci su pristizali među štandove u potrazi za najsvježijim ulovom: od sitne plave ribe do traženih bijelih delicija. Vjernost stalnim prodavačima i ovoga se puta pokazala presudnom, pa su se pred pojedinim pultovima stvarali redovi, dok su najpoželjniji primjerci nestajali gotovo trenutačno.
Ako tražite ideju za današnji ručak, izbora ne manjka: sardele su savršene za brzu pripremu na gradelama, orada i brancin odlično se slažu s pećnicom, limunom i maslinovim uljem, dok škarpina, ugor ili list obećavaju vrhunsku gregadu ili brudet. Uz ribu, dostupni su i svježi škampi, kozice, dagnje te prstaci s drugih područja, idealni za bogatu buzaru.
Stručnjaci za prehranu podsjećaju da je riba iznimno vrijedna namirnica – obiluje omega-3 masnim kiselinama, vitaminima D i B12 te kvalitetnim proteinima, a blagotvorno djeluje na srce, mozak i imunitet. Preporuka je uključiti morsku ribu u jelovnik barem dva puta tjedno, osobito za one koji žele zdravu prehranu bez kompliciranja.
