VELIKA AKCIJA POLICIJE Upali na posebno okupljanje i otkrili brojne nepravilnosti

S petka na subotu, 27. na 28. veljače 2026. u večernjim satima policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji sa zaposlenicima stanice za tehnički pregled vozila proveli su preventivno - represivnu akciju nadzora tehničke ispravnosti vozila te car meet scene posebnim naglaskom na vozila koja koriste vozači tzv. car meet scene, a koji su se okupili na zapadnom dijelu grada.

Tijekom postupanja obavljen je nadzor 22 osobna automobila i njihovih vozača.

Ukupno 11 automobila upućeno je u stanicu za tehnički pregled vozila na izvanredni tehnički pregled.

Nakon pregleda, devet je automobila isključeno iz prometa zbog utvrđenih opasnih nedostataka te su utvrđena 43 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to:

- devet prekršaja opasne tehničke neispravnosti vozila svih devet osobnih automobila isključeno iz prometa

- dva prekršaja tehničke neispravnosti vozila

- pet prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola

- tri prekršaja proklizavanja kotača

- osam prekršaja parkiranja na mjestu namijenjenom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom

- četiri prekršaja ne korištenja sigurnosnog pojasa

- tri prekršaja zbog neupaljenih svjetala noću

- tri prekršaja nepropisne brzine kretanja te

- po jedan prekršaj korištenja mobilnog uređaja za vrijeme vožnje

- prekršaj slalom vožnje

- isteka vozačke dozvole

- ne istaknute registracijske oznake na vozilu

- nenošenja vozačke dozvole

- nenošenja prometne dozvole

Navedenom aktivnošću prometne policije Policijske uprave zagrebačke nadziran je, u ovom slučaju, zapadni dio grada te će se i ubuduće na području cijeloga grada nastaviti nadzirati mjesta okupljanja odnosno lokacije pogodne za ovakve susrete.

Cilj aktivnosti je preventivno i represivno djelovanje, s naglaskom na nužnost poštivanja prometnih propisa kao i podizanja prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira, s obzirom da nerijetko buka na ovakvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana.