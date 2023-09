VELIK SKOK PRODAJE AUTOMOBILA Duster je u kolovozu bio najprodavaniji automobil u Hrvatskoj. Evo kakva je situacija u Europi

U prvih šest mjeseci ove godine na području Europe prodano je 6,56 milijuna automobila, što je najveći broj registracija od početka pandemije Covid-19, prema analitičaru industrije Jato Dynamics.

Međutim, te brojke još uvijek su manje u usporedbi s brojkama prije pandemije, kada je prodano 8,42 milijuna automobila. Felipe Munoz, globalni analitičar iz Jato-a, ističe da će se tržište vjerojatno neko vrijeme neće vratiti na stanje prije 2020. godine zbog poteškoća s lancem opskrbe i drugih post-pandemijskih faktora. Unatoč visokim cijenama električnih automobila, Tesla Model Y završio je kao najprodavaniji automobil u Europi u prvih šest mjeseci 2023. godine, s prodajom od 126.565 jedinica, što je povećanje od 204% u odnosu na prethodnu godinu.

Najprodavanijih 5 automobila u Europi u prvih šest mjeseci 2023. uključuje Tesla Model Y (126,565), Dacia Sandero (123,408), Volkswagen T-Roc (111,692), Peugeot 208 (105,699) i Opel/Vauxhall Corsa (105,637).

Ove impresivne prodajne brojke za Teslu dolaze nakon što je američka tvrtka smanjila cijene za svoje modele Model Y SUV i Model 3 saloon.

Dacia ima osobiti razlog za zadovoljstvo jer se zbog svog Dustera s čak dva vozila našla u europskom TOP-u 10.

Potvrđuju to i podaci iz Hrvatske. Od siječnja do kolovoza ove godine, u Hrvatskoj je zabilježena prodaja 42.485 novih osobnih automobila. To je povećanje od 31,7 posto u usporedbi s prošlogodišnjom prodajom u istom periodu kada je prodano 32.245 vozila. Samo je u kolovozu prodano 3.475 vozila, što pokazuje rast od 4,6 posto u odnosu na prethodnu godinu,.

Vodeći u prodaji za ovu godinu je Volkswagen s prodanih 5.132 vozila, čime zauzima 12 posto tržišnog udjela. Renault je na drugom mjestu s 4.782 prodanih vozila i tržišnim udjelom od 11,2 posto. Na trećem mjestu je Škoda s prodajom od 4.593 vozila i udjelom od 10,8 posto. Slijede ih Kia s prodajom od 3.083 vozila (7,2 posto tržišnog udjela) te Dacia s prodajom od 2.749 vozila i udjelom od 6,4 posto.

U kolovozu je Dacia Duster bio najprodavaniji model s prodajom od 172 vozila. Škoda Octavia, koja je već neko vrijeme najprodavaniji model u zemlji, završila je mjesec sa 152 prodane jedinice. Na trećem mjestu je Suzuki Vitara s 97 prodanih vozila. Suzuki je također na četvrtom mjestu s modelom SX4, s prodajom od 94 vozila.

U kolovozu je zabilježena prodaja 62 Tesle i 13 Porschea, dok su Lexus i Bentley imali prodaju od po dva vozila.

Većina prodanih automobila su benzinski modeli, s udjelom od 52 posto ili 22.112 vozila. Hibridna vozila su slijedila s udjelom od 23,4 posto, što predstavlja 9.935 vozila, dok su dizelska vozila bila treći izbor s udjelom od 19 posto ili 8.090 vozila.

Zanimljivo je da je bilo gotovo jednako prodaje između potpuno električnih vozila (1.181 vozilo, 2,8 posto) i vozila na plin (1.167 vozila, 2,7 posto).