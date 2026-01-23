Velik broj građana zarađuje manje od prosjeka, a u jednoj županiji plaće su rasle za čak 20 posto!

Između najplaćenijih i najpotplaćenijih zanimanja golema je razlika, pokazalo je istraživanje.

Uz anesteziologe, prema portalu Mojposao listu najplaćenijih predvode piloti s 3.200 eura neto, IT arhitekti i liječnici - s oko 2.700 eura mjesečno.

Najpotplaćenija zanimanja imaju triput manje. Spremači, frizeri, čistači - u prosjeku zarađuju između 980 i 960 eura. Na dnu su šivači s 860 eura neto, piše dnevnik.hr.

Plaće su lani najviše rasle u javnoj samoupravi i državnim tvrtkama. Prosječna plaća iznosila je oko 1.500 eura, medijalna oko 100 eura manje. U odnosu na 2024. godinu porast je oko 15 posto.

U godinu dana neto plaće su najviše porasle u Krapinsko-zagorskoj županiji - čak 20 posto. Najplaćeniji su radnici u metropoli, dok su najniže plaće i dalje na istoku zemlje - u prosjeku ispod 1.300 eura.

