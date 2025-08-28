Večeras u Trogiru: Koncert „Trifora“ pod zvjezdanim nebom

Na jednoj od najljepših povijesnih pozornica, Trifori palače Ćipiko, večeras će se održati koncert „Trifora“ u sklopu 55. Trogirskog kulturnog ljeta i 5. Festivala klasične glazbe. Početak je zakazan za 21 sat.

Publiku očekuje vrhunski glazbeni program u izvedbi priznatih umjetnika: sopranistice Ane Malovan, mezzosopranistice Bjanke Ivas, baritona Vlatka Belasa, violinistice Dakice Sanko, violončelistice Katarine Evetović i pijanista Zorana Velića. Program će voditi Jelena Đorđević.

Festival klasične glazbe u Trogiru i ove godine spaja vrhunsku umjetnost i bogatu kulturno-povijesnu baštinu grada pod zaštitom UNESCO-a, stvarajući nezaboravne doživljaje za posjetitelje.

Ljubitelji klasične glazbe pozvani su da večeras dođu na cimatorij palače Ćipiko i uživaju u jedinstvenoj večeri pod otvorenim nebom.