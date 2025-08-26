Večeras u Makarskoj: Ksenija Prohaska u ulozi koja otkriva kako podešavamo prošlost

Makarska publika večeras u 21 sat u Ljetnom kinu ima priliku pogledati predstavu u kojoj glavnu ulogu nosi poznata glumica Ksenija Prohaska. Ona utjelovljuje Barbaru Oblak, ženu koju česte glavobolje odvode ravno u psihijatrijsku ordinaciju.

Kroz niz humornih i introspektivnih seansi s dr. Mucićem, kojeg igra Marjan Nejašmić Banić, gledatelji će zaviriti u Barbarine uspomene, životne priče i načine na koje se pokušava nositi s problemima – ponekad i “podešavajući” prošlost kako bi je prilagodila sebi.

Predstava se, uz dozu humora, bavi pitanjem koliko ono što nismo prepustili zaboravu oblikuje našu sadašnjost i može li suočavanje s tim iskustvima dovesti do rješenja. Hoće li Barbara uspjeti pronaći izlaz ili će ostati zarobljena u vlastitim sjećanjima – otkrit će publika večeras u Makarskoj.