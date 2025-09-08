VEČERAS U KNEŽEVOM DVORU Koncert "Večer s dalmatinskim tenorom - Vladimir Garić i gosti"

Turistička zajednica grada Trogira s ponosom poziva građane i posjetitelje na poseban glazbeni događaj u srcu povijesne jezgre Trogira – koncert „Večer s dalmatinskim tenorom - Vladimir Garić i gosti“, koji će se održati večeras, 8. rujna s početkom u 20:00 sati u Kneževom dvoru.

Poznati tenor Vladimir Garić, jedan od najprepoznatljivijih glasova hrvatske vokalne scene, donosi večer punu emocija, glazbene strasti i interpretacija koje ostavljaju bez daha. Uz njega će na pozornici zasjati i njegovi gosti – renomirani glazbenici koji dijele ljubav prema klasičnoj, opernoj i popularnoj glazbi.

Ovaj koncert dio je programa 55. Trogirskog kulturnog ljeta, manifestacije koja već tradicionalno oživljava trogirske trgove i kulturne lokalitete vrhunskim sadržajima.

Ulaz na koncert je besplatan.

Lokacija: Knežev dvor, Trogir

Vrijeme: 20:00 sati

Doživite čaroliju glazbe pod zvjezdanim nebom Trogira i provedite nezaboravnu večer uz glas koji dira dušu.

Dobro nam došli!