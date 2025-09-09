Večeras u Fotoklubu Split: Promocija knjige Matee Leš "Jadran: Snapshots of Belonging"

Nakon ljetne pauze, diskurzivni program FOTO UTORAKA u Fotoklubu Split nastavlja se večeras, 9. rujna, u 20 sati, gostovanjem Matee Leš i predstavljanjem njene recentno objavljenje knjige ‘Jadran: Snapshots of Belonging’.

Riječ je o autorskom prvijencu hrvatske fotografkinje i krajobrazne arhitektice Matee Leš na 240 stranica pažljivo odabranih više od stotinu fotografija i tekstova tematizira jadransku obalu kao prostor emocionalne geografije i osobne memorije. Nastala tijekom pet godina intimnog fotografskog istraživanja duž jadranske obale, ova izložba ne prikazuje Jadran kao turističku razglednicu, već kao prostor pripadnosti, atmosfere i svakodnevice. U fokusu su četiri tematske cjeline – mjesta, ljudi, priroda i hrana – koje zajedno tvore emocionalnu mapu života uz Jadran.

Matea Leš prepoznata je po svom radu na presjeku fotografije i intimnog putopisa, kao i po autentičnim zapisima koje dijeli putem svog bloga i društvenih mreža.

Knjigu će predstaviti Matea Leš, autorica fotografija i Ana Lozica, koja potpisuje tekstove.

Diskurzivni program FOTO UTORAK dio je ”Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2025.” koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova. Program je realiziran uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH.