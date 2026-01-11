Večeras je El Clasico, igra se u Saudijskoj Arabiji

Barcelona i Real od 20 sati u saudijskom Jeddahu na stadionu Kralja Abdullaha igraju finale španjolskog superkupa. Prijenos utakmice možete gledati na kanalu Arena Sport 1.

Španjolski Superkup posljednjih se godina zbog komercijalnih razloga igra u Saudijskoj Arabiji i to kao turnir četiriju momčadi. Na njemu nastupaju klubovi koji su prethodne sezone bili prvaci i viceprvaci La Lige te finalisti Kupa kralja. Kako su u oba natjecanja navedene pozicije držali Barcelona i Real, kvota za Superkup popunila se klubovima koji su prethodne sezone bili na trećem i četvrtom mjestu La Lige, a to su Atletico Madrid i Athletic Bilbao, piše Index.

Barcelona, aktualni osvajač trostruke španjolske krune, u polufinalu je pobijedila Athletic 5:0, dok je Real u gradskom derbiju savladao Atletico 2:1. Tako se u reprizi prošlogodišnjeg finala sastaju Barcelona i Real. Lani je Barca slavila 5:2. Večerašnji El Clasico bit će drugi ove sezone. U prvom, koji se igrao u listopadu u Madridu u sklopu La Lige, Real je pobijedio 2:1.