Večer pijeteta u Solinu: Mimohodom i molitvom obilježen Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje

Uoči obljetnice jednog od najtragičnijih dana u novijoj hrvatskoj povijesti, u Solinu je sinoć održan dostojanstven program sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević objavio je kako je komemorativno druženje proteklo u znaku molitve, zahvalnosti i zajedništva.

Program je započeo Svetom misom u crkvi sv. Obitelji, koju je predvodio župnik don Stipan Šurlin. Misi su prisustvovali brojni Solinjani te predstavnici solinskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Nakon misnog slavlja, ulicama grada krenuo je mimohod pijeteta i ponosa, posvećen žrtvama Vukovara i Škabrnje te svim poginulim hrvatskim braniteljima. "Uslijedio je dostojanstveni mimohod pijeteta i ponosa ulicama Solina u čast odavanja počasti i sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje i sjećanja na sve poginule Hrvatske branitelje", poručio je gradonačelnik Ninčević.

Sudionici su zapalili svijeće pred muralom Blage Zadre i Vukovara, a potom su se uputili na Gospin Otok, gdje su položili cvijeće uz spomen obilježje hrvatskih branitelja te sudjelovali u molitvi odriješenja.

Ninčević je naglasio važnost zajedničkog prisjećanja: "Prisjećanje na ugašene živote i obitelji čiji su životi zauvijek promijenjeni ratom, molitva, zahvala na svemu što imamo danas, najmanje je što možemo učiniti."

Građane je pozvao da i sami odaju počast simboličnim činom: "Zapalite i vi svijeću za Vukovar i Škabrnju."