Veća rasprava na važnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita. Puljak (Centar): "Pokušava se prodati priča da je zbog hotela Zagreb, ali to je samo igrokaz"

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, koja se ocjenjuje dosad najvažnijom za gradonačelnika Tomislava Šutu (HDZ), razvila se oštra rasprava oko proračuna i načina formiranja vladajuće većine.

U raspravi se prva istaknula Marijana Puljak (Centar), poručivši kako njezina stranka ne podržava "model vlasti koji stoji iza proračuna", tvrdeći da se radi o "podjeli plijena među koalicijskim partnerima". U tom je kontekstu spomenula i koalicijskog partnera koji je, kako je rekla, "završio u pritvoru jer je pobjegao s mjesta nesreće".

Puljak je pritom iznijela i tvrdnju o promjeni omjera političke raspodjele unutar vladajuće većine. "Sada je omjer podjele 70:30, a prije je bilo 60:40", kazala je.

U nastavku je prozvala gradonačelnika Šutu zbog odnosa prema javnim natječajima za nadzorne odbore i upravna vijeća, navodeći da ih je on nazivao "fingiranjem". Usporedila je to s praksom u Zadru, gdje, kako je rekla, njegov stranački kolega Šime Erlić ističe provođenje takvih natječaja kao presedan. Puljak je dodala da se pritom "zaboravlja" kako je, prema njezinim riječima, presedan ranije napravio bivši gradonačelnik Puljak.

Posebno se osvrnula na političku pozadinu aktualne većine, odbacujući, kako je navela, pokušaje da se priča svede na pojedinačne teme. "Pokušava se prodati priča da je zbog hotela Zagreb, ali to je samo igrokaz. Sve je ranije dogovoreno, davno ranije se slagala ova većina. Ne spašava se umirovljenike nego jedna politička karijera", poručila je.

Na njezine istupe reagirao je Jakša Balov (HDZ), rekavši kako može razumjeti da Centar ne podržava proračun, ali ga "žalosti" što stranka nije uputila nijedan amandman.

Puljak mu je odgovorila kako je proračun prije svega politički dokument. "Tu se vidi tko je vlast, a tko oporba", kazala je, a potom otvorila i temu odnosa prema incidentima vezanim uz djecu: "Kako možete opravdati podršku za nasilje nad djecom koja su radili folklornu manifestaciju, a sad se tu brinete za djecu?"

U raspravu se uključio i Josip Gojak (HDZ), koji je rekao da se slaže da je proračun i politički dokument, ali je Centru zamjerio ranije pozive na okupljanje "antikorupcijske većine". "Tada je bio cilj srušiti nekoga bilo kako. Određena pravila vrijede za njih, ali ne i za druge", kazao je.

Puljak mu je uzvratila podsjećanjem na političke poruke Domovinskog pokreta, tvrdeći da su ranije "vikali da je HDZ najkorumpiranija stranka", a potom "prevarili birače i otišli s vama u koaliciju". "To će se danas dogoditi i ovdje", ustvrdila je.

Na kraju u raspravu ušao i Marijan Čelan (HDZ), koji je poručio kako vidi "paradoks" u tome da se, kako je rekao, "zazivaju izvori", a istovremeno se “ne želi raspisati izbore u vlastitoj stranci”.