Veća je gužva prema Stobreču. Na cesti su čak tri prometna redara

Zbog radova i veće gužve na križanju kod Strobreča i TTTS-a u smjeru Podstrane, stvara se zastoja te se svi vozači mole na oprez i strpljenje u prometu. Kako doznajemo, danas čak tri prometna redara na spomenutom raskrižju reguliraju promet kako bi ubrzali protok vozila.

Prema dostupnim informacijama, jutros je gužva bila još i veća, a standardno se očekuje pojačan promet oko podneva i iza 15 sati.

Vozači se još jednom mole na dodatni oprez i strpljenje.