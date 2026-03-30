Važno upozorenje za građane: Porezna uprava izdala hitno upozorenje – rok za prijavu istječe sutra

Porezna uprava upozorava građane kako je krajnji rok za prijavu podataka bitnih za oporezivanje porezom na nekretnine 31. ožujka 2026. godine.

Vlasnici nekretnina dužni su do tog datuma prijaviti sve promjene koje utječu na obračun poreza, uključujući podatke o površini, namjeni nekretnine, kao i dostaviti dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje eventualnih oslobođenja.

Građani ne trebaju poduzimati nikakve radnje ako žive u nekretnini zajedno sa svojom obitelji, ako su svi podaci već točni te ako nije bilo promjena.

Podsjećamo kako obveznici poreza na nekretnine nisu građani koji:

- koriste nekretninu za stalno stanovanje (uz prijavljeno prebivalište ili boravište)

- imaju nekretninu u dugoročnom najmu uz prijavljeno boravište najmoprimca

- posjeduju nekretninu koja nije pogodna za stanovanje

S druge strane, porez su dužni plaćati vlasnici dodatnih nekretnina koje nisu u funkciji stanovanja, kao i oni koji ih koriste povremeno, primjerice kao vikendice ili apartmane.

Prijava se podnosi nadležnom poreznom tijelu, a kada je nadležna Porezna uprava, moguće ju je podnijeti i putem sustava ePorezna.

Iz Porezne uprave pozivaju građane da pravodobno izvrše svoju zakonsku obvezu kako bi izbjegli moguće poteškoće i dodatne administrativne postupke.