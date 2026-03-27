Važno upozorenje za građane: "Budite oprezni i izbjegavajte nepotrebna kretanja te boravak na otvorenom"

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH izvijestilo je da je Županijski centar 112 Zagreb od jučer, 26. ožujka, zaprimio više od 4000 poziva zbog posljedica snažnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb i Zagrebačku županiju. Službe su i dalje na terenu i marljivo rade na uklanjanju posljedica, a građanima se savjetuje oprez i izbjegavanje nepotrebnog boravka na otvorenom.

Građani su prijavljivali oštećenja na stambenim i poslovnim objektima, štete na vozilima, prekide u opskrbi električnom energijom te padove drveća i grana na prometnice.

Među većim štetama zabilježena su oštećenja Košarkaškog centra Dražen Petrović, dijela nadstrešnice bolnice Rebro te na nekoliko škola i vrtića.

Ukupno je prema svim Županijskim centrima 112 zaprimljeno više od 4700 poziva, a osim Zagreba, najviše dojava stiglo je iz Karlovca i Krapine.

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH upozorava građane da izbjegavaju nepotrebna kretanja i boravak na otvorenom dok se situacija ne stabilizira.