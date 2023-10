VAŽNE NOVOSTI ZA SPLITSKE STUDENTE Pogledajte koju pogodnost od sada imate...

TikTok profil Studentskog centra Split pravi je hit među studentima. Iako je otvoren koncem akademske godine sredinom lipnja, u vrijeme kada studenti u pravilu odlaze na odmor, brzo se proširio među studentskom populacijom tako da danas broji više od 1.700 pratitelja, a pojedini videozapisi imaju i više od 150.000 pregleda.

Odlučili smo saznati tko stoji iza ove kreativne radionice po kojoj studenti rado skrolaju. Ekipu smo zatekli u bašti omiljenog studentskog kafića Tinel, smještenog u sklopu Studentskog doma Dr. Franjo Tuđman na Kampusu, kako ispijaju kavicu i pripremaju scenarij za idući video.

"TikTok je najpopularnija mreža među studentskom populacijom. Instagram predstavlja nekakvu umjetnu sliku zbilje, a TikTok je, iako tako ne izgleda na prvu, mnogo realniji i iskreniji od Instagrama", kaže Gabrijela Matić, menadžerica za medije Studentskog centra Split.

"TikTok je baziran na kratkim videozapisima u trajanju do jedne minute koji su u ovom trenutku mnogo popularniji od fotografija, pa ukoliko na kreativan, zanimljiv i smiješan način osmislite vaš videozapis on će sigurno prenijeti informaciju do studenta", dodaje Gabrijela. Ipak videozapisi na službenom TikTok profilu Studentskog centra Split ne smiju biti isključivo smiješni i površni, već moraju zadržati razinu ozbiljnosti kako bi točno i kvalitetno prenijeli informaciju do krajnjeg korisnika. TikTok je najbrže rastuća društvena mreža i Studentski centar Split mora ići ukorak s vremenom.

Tajna uspjeha TikToka je njegov čudesni algoritam koji odlučuje što ćete i što nećete sljedeće vidjeti. U teoriji, pomažete u izradi algoritma svaki put kad pogledate video, a ne pogledate onaj idući kada on započne. Neki video ćete lajkati, drugi podijeliti, ne nekom ćete se dulje zadržati... Sve te radnje pomažu oblikovati algoritam u odraz vaših interesa, potreba i želja. Iz tog razloga svaki videozapis treba biti zanimljiv kako bi se student na njemu zadržao i kako bi algoritam prepoznao da je ta tematika važna korisniku koji ga konzumira.

Ekipa profila Studentski centar Split videozapise je podijelila u tri rubrike: student-servis, prehrana i smještaj, a stil videozapisa varira od “tips & tricksa” i izazova pa sve do života studenata i virtualne ture domovima. Upravo su ture domovima najpopularniji sadržaji na profilu jer studenti vole vidjeti što ih čeka u domu i rado u komentarima uspoređuju splitski dom s ostalim domovima u Hrvatskoj. Gabrijela je i voditeljica kreativnog tima studenata koji stvaraju videozapise.

"Sve videozapise osmišljavaju i realiziraju studenti jer na taj način oni stvaraju sadržaj koji bi sami htjeli gledati i to na način na koji bi ga htjeli vidjeti. Studentski centar Split odredi temu i koordinira proces rada, a sve je ostalo na studentima", govori Gabrijela, a studenti potvrdno kimaju glavom.

"Moj je zadatak preko TikToka studentima ukazati na kvalitetu hrane u splitskim menzama i na visoku razinu proizvodnog procesa hrane u našim kuhinjama. Malo studenata zna da je kuhinja restorana Kampus najmodernija i najopremljenija kuhinja u Hrvatskoj", govori Deni Vuleta, studentica prehrambene tehnologije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu koja se doslovno specijalizirala za prehrambene teme na TikToku.

"Tik Tok mi je izvrstan način da znanja naučena na fakultetu kreativno prenesem ostalim studentima", zaključuje Deni. A idući student u timu nije konkretno specijaliziran za određenu temu. Ivan Vrček, student dizajna vizualnih komunikacija na Umjetničkoj akademiji u Splitu, njihova je "kreativna kantica za sve". Njegova osebujna frizura, tetovaže i stil sunčanih naočala idu u prilog toj teoriji.

"U svijetu dizajna, kojim se bavim, uvijek se trudimo neku priču ispričati najsažetije moguće, navodeći samo najvažnije elemente na maksimalno kreativan način. Najbolji je primjer izrada logotipa. Tako je i s TikTokom. Nećemo snimati video od 30 minuta kad sve najvažnije možemo reći u pola minute", poentira Ivan.

Za snimanje je zadužen Luka Jukić, student Filma i videa na Umjetničkoj akademiji u Splitu, a sve se snima mobitelom jer na TikToku je mnogo važnija kreativnost i zanimljivost, negoli razina produkcije. Idućih dana ćete sresti ove studente kako po Kampusu snimaju TikTok izazove pa se odazovite na njihove upite, jer pripremili smo bogate nagrade. Ova kreativna ekipa konstantno traži pojačanja u svom timu pa se pozivaju svi studenti koji misle da imaju talent za TikTok i koji su željni kreativnog rada da se jave u Studentski centar Split i na sebi svojstven način ispričaju svoj doživljaj studiranja u Splitu drugima. Možda baš taj video motivira nekog maturanta da se iduće godine odluči za studiranje u Splitu.