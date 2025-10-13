Važna obavijest za stanare ove ulice: Uskoro će vam nestati vode, napunite kante

Iz ViK-a stiže nova obavijest potrošačima vode na području Općine Klis, ulica Žurići, da će im zbog radova Aglomeracije na vodovodnoj mreži doći do prekida vodoopskrbe dana 13.10.2025. (PONEDJELJAK) u vremenu od 08 – 15 sati.

- Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodovodne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Za sve dodatne obavijesti možete se obratiti Pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, broj: 021/545 900, ili vodovodnoj mreži Solin 021/210 700 - izvijestili su iz ViK-a.