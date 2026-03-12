VAŽNA OBAVIJEST Ukrajinski državljani u Splitu i Solinu mogu u subotu produljiti i ovjeriti iskaznice

S obzirom na to da je Odlukom Vlade Republike Hrvatske produljena privremena zaštita za raseljene osobe iz Ukrajine, PU splitsko-dalmatinska trenutačno bilježimo očekivani povećani dolazak državljana Ukrajine koji na šalterima PU/PP žele ovjeriti iskaznice, radi čega će iduće subote djelatnici upravnih poslova obavljati isključivo ovu vrstu poslova u uredima na području Splita i Solina.

Obavještavaju zainteresirane raseljene osobe da će se u subotu 14. ožujka 2026. u centralnoj zgradi PU splitsko-dalmatinske, Trg hrvatske bratske zajednice 8, Splitu od 08:00 do 13:00 sati obavljati isključivo poslovi produljenja / ovjere navedenih iskaznica.

Također, istog dana poslovi produljenja/ovjere iskaznica obavljat će se u:

Policijskoj postaji Solin, u periodu od 08:00 do 13:00 sati

"Pozivamo državljane Ukrajine da iskoriste maksimalno ponuđeni dodatni termin i u subotu pristupe u naprijed navedene upravne poslove kako bi produljili odnosno ovjerili iskaznice", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.