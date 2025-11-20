"Vatrogastvo se nekad smatralo muškim zanimanjem. Danas su naše cure totalno ravnopravne"

Međunarodni dan muškaraca bio je zgodan povod za potražiti sugovornika, a kao logičan izbor nekako se nametnuo netko tko se bavi nečim što se, bez obzira na rastuću zastupljenost žena, uvriježilo kao “muško” zanimanje. Ili da budemo politički korektniji – muževno zanimanje. Tragom ove logike, sugovornika smo pronašli u Josipu Baričeviću, zapovjedniku makarskog DVD-a. DVD Makarska u svojim redovima ima i žene, no u kadrovima koje s divljenjem i poštovanjem gledamo kada nas spašavaju od vatrenih buktinja uglavnom su, ipak, muškarci.

Josipu je Makarska Danas uputila nekoliko kratkih, ležernih pitanja, a profesionalna deformacija koja zahtijeva brzinu u gašenju požara odrazila se i na brzinu u odgovorima zapovjednika makarskog DVD-a. Odgovore smo, naime, dobili u svega nekoliko minuta!

Kad govorimo o vatrogastvu, prva slika su nam vatrogasci, a ne vatrogaskinje, koliko god to možda nije fer. Je li loše da tako i ostane?

Tako je bilo nekada, ali danas su se stvari dosta promijenile. Naše vatrogaskinje su ravnopravne sa vatrogascima, tako da veliki respekt za naše cure, ma koliko god ljudi vatrogastvo smatrali muškim zanimanjem.

Ante Tomić je naslovom svog romana poručio – što je muškarac bez brkova. Šalu na stranu, nekad je vojska bila namijenjena samo muškarcima, što je danas?

Iako i sam volim nositi brkove i bradu, mi vatrogasci moramo biti pristojno obrijani kako bismo nesmetano mogli nositi dišne aparate, a i radi samog izgleda – da smo uredni i uvijek strogo ozbiljni u izvršavanjima svojih zadaća.

Bio vatrogasac ili ne, što muškarca čini muškarcem?

Heh… naprije da je “čovik”, pa onda sve ostalo.

Poznati su kalendari s vatrogscima. Planirate li takvo što? I biste li bili spremni da vam treba lova za opremu?

Hahahaha… Dapače, imamo vatrogasni kalendar, ali ne američki stil u kojem pršte pločice, bicepsi i ostali detalji. Naš kalendar prikazuje prošlogodišnje događaje kao uspomenu na sve sto radimo. A da se odlučimo za američki stil kalendara – mislim da ne bismo za kavu skupili!