Vatrogasne sirene projurile prema Prvoj vodi

Kako doznajemo dojava o požaru je bila lažna. Čovjek je nešto vario na brodu u Lučici.
Vatrogasne sirene odjeknule su u utorak poslijepodne Splitom, dok su se vozila hitno uputila prema plaži Prva voda. Kako doznajemo iz Županijskog vatrogasno-operativnog centra (ŽVOC), dojavu o mogućem požaru zaprimili su nešto iza 15 sati, nakon čega je na teren upućeno šest vatrogasaca s dva vozila.
„Na teren smo odmah izašli po dojavi, ali za sada još nije poznato o čemu se točno radi“, kratko su nam rekli iz ŽVOC-a.
