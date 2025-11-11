Vatrogasne sirene projurile prema Prvoj vodi

Kako doznajemo dojava o požaru je bila lažna. Čovjek je nešto vario na brodu u Lučici.

RANIJE OBJAVLJENO

Vatrogasne sirene odjeknule su u utorak poslijepodne Splitom, dok su se vozila hitno uputila prema plaži Prva voda. Kako doznajemo iz Županijskog vatrogasno-operativnog centra (ŽVOC), dojavu o mogućem požaru zaprimili su nešto iza 15 sati, nakon čega je na teren upućeno šest vatrogasaca s dva vozila.

„Na teren smo odmah izašli po dojavi, ali za sada još nije poznato o čemu se točno radi“, kratko su nam rekli iz ŽVOC-a.