Vatrogasne intervencije u županiji: Požar garaže u Splitu i više tehničkih zahvata

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata imali su nekoliko intervencija, od tehničkih zahvata do gašenja požara.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u prijepodnevnim satima u Ulici Viktora Vida, gdje je u 10:50 sati obavljeno tehničko otvaranje stana. Nešto prije 13 sati, u 12:42, vatrogasci su pozvani u KBC Firule, na hitni kirurški prijem, gdje su uspješno uklonili prsten s ruke osobe kojoj je prijetilo zdravstveno ugrožavanje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najozbiljnija intervencija zabilježena je kasno navečer, u 23:12 sati, kada je izbio požar garažnog objekta u Ulici Celestina Medovića. U gašenju požara sudjelovala je Javna vatrogasna postrojba Grada Splita, a pomoć su pružili i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žrnovnica s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Tijekom dana zabilježen je i jedan požar na području županije. U 15:53 sati u mjestu Korušce planula je hrpa smeća površine oko šest četvornih metara. Požar su ugasili vatrogasci DVD-a Zagora s jednim vozilom i dva vatrogasca, a događaj je brzo stavljen pod kontrolu bez daljnjeg širenja.