Vatrogascima u Podgori tijekom intervencije odletjela cerada, mole građane za pomoć

Vatrogasci iz Podgore uputili su apel građanima nakon što im je tijekom današnjeg izlaska na intervenciju, uslijed jakog vjetra, s krova kamiona odletjela cerada. Prema njihovim navodima, cerada se otkačila tijekom vožnje te završila na cesti kod drugog mosta u Podgori, u blizini autobusne stanice.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Svjedoci vidjeli vozača kako uzima ceradu

Iz vatrogasne postrojbe navode kako postoje svjedoci koji su vidjeli da je ceradu s kolnika podigao vozač crnog osobnog vozila, opisanog kao limuzina srednje klase. Riječ je, kako navode, o muškarcu srednjih godina, dok marka automobila zasad nije poznata. Vatrogasci sada pokušavaju doći do dodatnih informacija o osobi koja je preuzela ceradu, kako bi im ona bila vraćena.

Poziv građanima da se jave

Iz Vatrogasaca Podgora pozivaju sve koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da im se jave na brojeve 098 998 6641 ili 092 133 8492.

"Ako netko zna nešto više, molimo da nam se javi", poručili su.