Vatrogasci u Splitu imali mirnu noć: Jedna intervencija u Krležinoj ulici

U protekla 24 sata, od 3. do 4. studenoga 2025., splitski su vatrogasci zabilježili tek jednu intervenciju, pokazuju podaci Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

Prema izvješću Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, vatrogasci su u 22:18 sati intervenirali u Krležinoj ulici, gdje su otvorili stan.

Društva dobrovoljnih vatrogasaca na području Splita nisu imala prijavljenih intervencija, a ni s ostatka županije nisu dojavljeni značajniji događaji.

Županijski vatrogasni operativni centar ističe da je stanje na području Splitsko-dalmatinske županije bilo mirno i bez većih požarnih ili tehničkih intervencija.