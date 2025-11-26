Vatrogasci u Splitu i županiji intervenirali zbog požara, odlomljenih grana i puknuća hidranta

Tijekom razdoblja od 25. do 26. studenoga 2025. godine, u vremenu od 06:00 do 06:00 sati, vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Splita te dobrovoljnih vatrogasnih društava imali su više intervencija na području grada i županije.
Intervencije JVP-a Grada Splita
Pripadnici splitske profesionalne postrojbe intervenirali su u tri navrata.
- Požar otpada na Kopilici (11:38)
U napuštenom objektu na Kopilici izbio je požar raznog otpada. Na teren je upućeno jedno vozilo s trojicom vatrogasaca, koji su brzo ugasili požar i spriječili njegovo širenje.
- Uklanjanje opasne grane u Mandalinskom putu (13:43)
Vatrogasci su uklonili odlomljenu granu stabla koja je prijetila padom na prometnicu. U zahvatu su sudjelovala dva vatrogasca i jedno vozilo JVP-a.
- Vatrodojavni alarm u Lovrinačkoj ulici (03:25)
Ekipa je obavila izvid nakon aktivacije vatrodojavnog alarma. Na terenu je sudjelovalo jedno vozilo i šest vatrogasaca.
Intervencije DVD-a Grada Splita i županije
Članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava također su imali nekoliko tehničkih intervencija.
- Sanacija grane na Mandalinskom putu (13:12)
DVD Split s jednim vozilom i tri vatrogasca uklanjao je odlomljenu granu na istoj lokaciji na kojoj su intervenirali i pripadnici JVP-a.
- Zatvaranje vode zbog puknuća hidranta u Poljičkoj cesti (14:00)
Nakon puknuća nadzemnog hidranta i izljeva veće količine vode na području Žminjevače, intervenciju su odradili vatrogasci DVD-a Žrnovnica, s jednim vozilom i četiri člana.
- Otvaranje stana u Fra Boninoj ulici (18:43)
DVD Split obavio je tehničku intervenciju otvaranja stana, uz angažman jednog vozila i tri vatrogasca.
Dojavljeni događaji s područja županije
- Sanacija puknuća hidranta u Žminjevači (14:02)
Uz sanaciju puknuća nadzemnog hidranta sudjelovali su i vatrogasci JVP-a Podstrana, s jednim vozilom i tri pripadnika.
- Sanacija odrona u Klisu (20:40)
DVD Klis intervenirao je na području Klis–Varoši, gdje je bilo potrebno ukloniti odron s ceste. U intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo i četiri vatrogasca.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
1
0