Vatrogasci u Splitu i županiji intervenirali zbog požara, odlomljenih grana i puknuća hidranta

Tijekom razdoblja od 25. do 26. studenoga 2025. godine, u vremenu od 06:00 do 06:00 sati, vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Splita te dobrovoljnih vatrogasnih društava imali su više intervencija na području grada i županije.

Intervencije JVP-a Grada Splita

Pripadnici splitske profesionalne postrojbe intervenirali su u tri navrata.

Požar otpada na Kopilici (11:38)

U napuštenom objektu na Kopilici izbio je požar raznog otpada. Na teren je upućeno jedno vozilo s trojicom vatrogasaca, koji su brzo ugasili požar i spriječili njegovo širenje.

Uklanjanje opasne grane u Mandalinskom putu (13:43)

Vatrogasci su uklonili odlomljenu granu stabla koja je prijetila padom na prometnicu. U zahvatu su sudjelovala dva vatrogasca i jedno vozilo JVP-a.

Vatrodojavni alarm u Lovrinačkoj ulici (03:25)

Ekipa je obavila izvid nakon aktivacije vatrodojavnog alarma. Na terenu je sudjelovalo jedno vozilo i šest vatrogasaca.

Intervencije DVD-a Grada Splita i županije

Članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava također su imali nekoliko tehničkih intervencija.

Sanacija grane na Mandalinskom putu (13:12)

DVD Split s jednim vozilom i tri vatrogasca uklanjao je odlomljenu granu na istoj lokaciji na kojoj su intervenirali i pripadnici JVP-a.

Zatvaranje vode zbog puknuća hidranta u Poljičkoj cesti (14:00)

Nakon puknuća nadzemnog hidranta i izljeva veće količine vode na području Žminjevače, intervenciju su odradili vatrogasci DVD-a Žrnovnica, s jednim vozilom i četiri člana.

Otvaranje stana u Fra Boninoj ulici (18:43)

DVD Split obavio je tehničku intervenciju otvaranja stana, uz angažman jednog vozila i tri vatrogasca.

Dojavljeni događaji s područja županije

Sanacija puknuća hidranta u Žminjevači (14:02)

Uz sanaciju puknuća nadzemnog hidranta sudjelovali su i vatrogasci JVP-a Podstrana, s jednim vozilom i tri pripadnika.

Sanacija odrona u Klisu (20:40)

DVD Klis intervenirao je na području Klis–Varoši, gdje je bilo potrebno ukloniti odron s ceste. U intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo i četiri vatrogasca.