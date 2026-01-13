Vatrogasci u Splitu i županiji imali niz intervencija, u jednom požaru smrtno stradala osoba

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u razdoblju od 12. siječnja u 6 sati do 13. siječnja u 6 sati imali su niz tehničkih i drugih intervencija na području grada, dok su vatrogasne postrojbe u županiji intervenirale na više požara i prometnih događaja.

Na području Splita vatrogasci su tijekom dana intervenirali zbog skidanja prstena u KBC-u Firule, otvaranja stanova u Bilicama II i u Vukovarskoj ulici, ispumpavanja vode iz podruma kuće u Bilicama II te požara izolacije metalnog kotla na Kopilici. Na Meštrovićevu šetalištu uklonjen je nagnuti bor, dok je u Ulici Ante Petravića obavljen izvid zbog curenja vode, no bez potrebe za intervencijom.

U večernjim satima vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe pružili su ispomoć DVD-u Split u Lovretskoj ulici, gdje je potom obavljeno saniranje električnih kablova.

Na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno je više intervencija. U Poljicima je u jutarnjim satima izbio požar dimne kuhinje, u kojem je, unatoč brzoj intervenciji vatrogasaca, smrtno stradala jedna osoba. Požar je ugašen oko 12.30 sati, a na mjestu događaja bile su prisutne policija i hitna medicinska služba.

U Prisoju, u mjestu Sičane, vatrogasci su intervenirali zbog puknuća hidranta uzrokovanog niskim temperaturama, dok je u Novim Selima, u zaseoku Ćokolići, izbio požar trave na površini od oko 1,5 hektara, koji je ugašen u ranim poslijepodnevnim satima.

Vatrogasci su također intervenirali u Dicmu zbog požara automobila te na otoku Hvaru, gdje je zabilježena prometna nesreća na cesti Jelsa – Vrboska.

Sve intervencije koordinirao je Županijski vatrogasni operativni centar.