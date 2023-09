Članovi DVD Komiža jutros su izašli na intervenciju spašavanja broda u kojem je došlo do prodora u more.

U 9:23 sati zaprimljena je dojava lučkog kapetana da je došlo do prodora mora u brodu koji se nalazio desetak milja prema Splitu.

Na intervenciju je izašlo pet članova DVD Komiža s dva vozila.

Do broda je članove i opremu preveo privatni brod obrta Kaukal. Dolaskom do broda utvrđeno je da brod pusta na šupernici. Brod je dotegljen do Komiže.