Trump: "Iran je lukav, ali razgovori idu vrlo dobro"

Donald Trump osvrnuo se na najnoviji razvoj događaja u ratu s Iranom nakon što je Teheran danas povukao odluku o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca.

Američki predsjednik umanjio je značaj tog poteza, rekavši: "vodimo vrlo dobre razgovore“, piše skynews.

"Sve ide jako dobro – bili su pomalo lukavi, kao što su i bili posljednjih 47 godina“, rekao je Trump.

Također je ponovio tvrdnje da su Sjedinjene Države u velikoj mjeri uništile iransku mornaricu, zrakoplovstvo i vodstvo.

„Htjeli su ponovno zatvoriti tjesnac, kao što to rade godinama, ali nas ne mogu ucjenjivati“, rekao je Trump.

„Do kraja dana imat ćemo neke informacije. Razgovaramo s njima i zauzimamo čvrst stav.“