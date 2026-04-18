Papa: "Nije mi u interesu raspravljati se s Trumpom"

Papa Lav XIV. pokušao je ublažiti napetosti nakon medijskih interpretacija njegovih izjava koje su se povezivale s Donaldom Trumpom, istaknuvši kako mu nije cilj ulaziti u političke sukobe s američkim predsjednikom te da su pojedini navodi iz izvještaja pogrešno preneseni.

Tijekom razgovora s novinarima u subotu na letu prema Angoli, u sklopu svoje desetodnevne turneje po Africi, prvi papa iz Sjedinjenih Država pojasnio je da govor koji je održao u Kamerunu, u kojem je upozorio da svijet razaraju „nekolicina tirana“, nije bio usmjeren na Trumpa niti na aktualna politička zbivanja.

Naglasio je da je riječ o unaprijed pripremljenom obraćanju te da je nastao znatno prije nedavnih komentara američkog predsjednika na njegov račun. „Taj govor pripremljen je prije dva tjedna, puno prije nego što je predsjednik komentirao mene i poruku mira koju promičem“, rekao je papa.

Dodao je i kako mu se ne sviđa interpretacija da ulazi u otvoreni verbalni sukob s Trumpom. „Govor se tumačio kao da pokušavam raspravljati s predsjednikom, što uopće nije u mom interesu“, poručio je Lav XIV.

Napetosti su dodatno pojačane nakon što je Trump u nedjelju, prije papina puta, kritizirao papu na društvenoj mreži Truth Social, nazvavši ga „slabim po pitanju kriminala i lošim za vanjsku politiku“. U istoj objavi podijelio je i AI-generiranu sliku sebe u religijskom kontekstu, što je izazvalo brojne osude, uključujući i među dijelom njegovih inače lojalnih konzervativnih podržavatelja. Ta je objava kasnije uklonjena.

Prema dostupnim informacijama, Trumpove reakcije bile su povezane s papinim ranijim kritikama američkih i izraelskih vojnih operacija na Bliskom istoku. Papa je u međuvremenu poručio Reutersu da će nastaviti javno govoriti o ratnim sukobima i globalnim krizama.

Lav XIV., koji dolazi iz Chicaga, od početka pontifikata u prvih deset mjeseci djeluje prilično suzdržano, no tijekom afričke turneje prvi put je zauzeo znatno oštriji javni ton, upozoravajući na ratove, socijalne nejednakosti i odgovornost svjetskih lidera.