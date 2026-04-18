VIDEO Bivši hajdukovac operiran poslije teškog nokauta

Stravične scene dolaze iz Azijske Lige prvaka, gdje je bivši napadač Hajduka Jairo doživio tešku ozljedu koja je šokirala sve na terenu, piše gol.hr.

Brazilac, danas član malezijskog Johora, stradao je u dvoboju protiv Al Ahlija nakon jednog nespretnog i vrlo opasnog poteza protivničkog igrača. U pokušaju škarica, suparnik ga je pogodio ravno u glavu i srušio na travnjak, gdje je Jairo ostao nepomično ležati.

Reakcije su bile dramatične – dok su se pojedini igrači sukobili, drugi su panično dozivali liječničku pomoć. Sudac je odmah pokazao crveni karton, a i sam igrač koji je skrivio ozljedu bio je vidno potresen.

Jairo je hitno prebačen u bolnicu, gdje su pretrage pokazale potres mozga, ali i ozbiljnu posjekotinu na licu. Liječnici su mu morali ušiti ranu s čak 30 šavova, nakon čega je pušten na kućni oporavak.

Unatoč svemu, prve informacije govore da je izbjegnuto ono najgore, iako snimke jasno pokazuju koliko je udarac bio snažan.

Jairo je hrvatskim navijačima ostao u sjećanju po igrama u Hajduku, gdje je od 2018. do 2021. upisao više od stotinu nastupa i bio jedan od važnijih igrača u napadu.