Dodik ponovno izazvao reakcije: "Politička borba završava kad se povežemo sa Srbijom"

Na kongresu partnerske Socijalističke partije, Milorad Dodik iznio je poruke koje su ponovno otvorile pitanja dugoročnih političkih ciljeva Republike Srpske i odnosa unutar Bosne i Hercegovine.

Govoreći pred sudionicima skupa, Dodik je poručio kako će, prema njegovom viđenju, politička borba Srba biti završena tek kada dođe do „slobode“ i kada se, kako je rekao, ostvari oblik povezivanja sa Srbijom „onako kako mi mislimo da treba“. Time je ponovno naglasio ideju bližeg političkog i institucionalnog povezivanja s Beogradom.

U svom obraćanju dodatno je doveo u pitanje postojeću strukturu države BiH, istaknuvši kako Sarajevo za njega ne predstavlja središte države, već su, prema njegovim riječima, „glavni gradovi“ Banja Luka i Beograd.

Dodik je već ranije u više navrata zagovarao jačanje autonomije Republike Srpske i osporavao odluke državnih institucija, što je izazivalo političke i pravne reakcije na razini BiH i međunarodne zajednice.

Podsjetimo, od 2017. bio je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog optužbi za podrivanje Daytonskog mirovnog sporazuma i poticanje secesionističkih politika. Sankcije su dodatno pooštrene 2022. godine, a ukinute su u listopadu prošle godine.

Također, Sud Bosne i Hercegovine ranije ga je osudio na jednogodišnju kaznu zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog međunarodnog predstavnika, nakon čega mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske.