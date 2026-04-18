Sinj ugostio stručnjake i hodočasnike na V. kongresu „Dani duhovne baštine“

U Sinju je održan jubilarni V. kongres „Dani duhovne baštine marijanskih svetišta – Sinj 2026.“, koji je okupio stručnjake i sudionike zainteresirane za marijansku duhovnu i kulturnu baštinu.

Tijekom programa održana su predavanja eminentnih znanstvenika i stručnjaka koji su govorili o štovanju Majke Božje u različitim dijelovima svijeta, s posebnim naglaskom na ulogu marijanskih svetišta u vjerskom i kulturnom identitetu zajednica.

Sudionici kongresa imali su priliku obići i važne sinjske kulturne institucije, među kojima su Zbirka Franjevačkog samostana Čudotvorne Gospe Sinjske te Muzej Sinjske alke. Program je uključivao i hodočašće Stazom Gospi Sinjskoj (The Our Lady of Sinj Route), koja povezuje vjersku tradiciju i prirodnu baštinu ovog kraja.

U sklopu kongresa predstavljena je i knjiga „Majčina riječ“ autora fra Andrije Bilokapića, a događaj je dodatno obogaćen nastupom Pučkih pivača Katoličkog bogoslovnog fakulteta.

Manifestacija je još jednom istaknula važnost očuvanja marijanske baštine te njezinu povezanost s kulturnim i duhovnim identitetom Sinja i šire regije.