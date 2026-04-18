Dinamo i Rijeka remizirali u Maksimiru

U derbiju 30. kola HNL-a na Maksimiru, Dinamo i Rijeka odigrali su neriješeno 2-2 u susretu punom preokreta, jedanaesteraca i dugih VAR provjera.

Domaći su odlično otvorili utakmicu i poveli već u 5. minuti pogotkom Diona Drene Belje, koji je iskoristio pogrešku riječkog vratara Zlomislića nakon ubačaja Bakrara. Do kraja prvog dijela Dinamo je kontrolirao ritam, dok su gosti djelovali bez konkretnih rješenja u napadu.

Nastavak je kasnio zbog tehničkih problema s VAR sustavom, a upravo su sudačke odluke obilježile drugo poluvrijeme. Rijeka je izjednačila u 51. minuti nakon što je dosuđen jedanaesterac zbog prekršaja Domingueza, a siguran izvođač bio je Thiago Dantas.

Gosti su ubrzo dobili novu priliku s bijele točke. Nakon brze akcije i duela u kaznenom prostoru Dinama, sudac je ponovno pokazao na jedanaesterac, a Dantas je u 71. minuti još jednom bio precizan za preokret i vodstvo Rijeke.

Dinamo je nakratko uspio uzvratiti pogotkom Belje nakon kornera, no VAR je poništio pogodak zbog prekršaja u napadu. Drama se nastavila u završnici kada je nakon još jedne VAR intervencije dosuđen jedanaesterac za Dinamo zbog povlačenja Hoxhe u kaznenom prostoru, a pritom je Oreč zaradio drugi žuti karton i isključenje.

Beljo je u 86. minuti preuzeo odgovornost i realizirao kazneni udarac za konačnih 2-2.

U završnici susreta, unatoč produžetku od osam minuta, rezultat se nije mijenjao.

Na ljestvici Dinamo ostaje vodeći s 70 bodova, deset više od drugog Hajduka, dok je Rijeka četvrta s 42 boda, dva manje od Varaždina na trećem mjestu.

