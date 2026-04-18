Krvavi incident u Kijevu: Najmanje petero mrtvih u pucnjavi

Ukrajinske vlasti priopćile su kako je policija u Kijevu usmrtila naoružanog muškarca koji je u subotu otvorio vatru u jednoj stambenoj četvrti te se potom zabarikadirao u trgovini.

Prema riječima ministra unutarnjih poslova Ihora Klimenka, osumnjičenik je tijekom intervencije pucao na policijske snage, nakon čega su specijalne jedinice ušle u objekt i neutralizirale ga. Klimenko je naveo da se i dalje provjeravaju točni podaci o broju stradalih te okolnostima događaja.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na društvenoj mreži X da je potvrđeno pet smrtnih slučajeva te da su četiri osobe oslobođene iz zatočeništva. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko ranije je izvijestio o dvije žrtve, uz napomenu da je u trgovini također bilo poginulih.

Tijekom akcije, prema navodima policije, napadač je uzeo taoce i otvorio vatru na policajca koji je sudjelovao u pokušaju privođenja, dok su pregovarači prije toga pokušavali uspostaviti kontakt.

Kličko je također potvrdio da je u incidentu ozlijeđeno 15 osoba, od kojih je najmanje 10 hospitalizirano.

Državno tužiteljstvo navelo je kako je riječ o 58-godišnjem muškarcu rođenom u Moskvi. Prema prvim informacijama, žrtve su pronađene na ulici i unutar trgovine, a sumnja se da je napadač koristio automatsko oružje.