Iran uvodi nova pravila u Hormuzu, prednost imaju brodovi koji plate

Visoki iranski dužnosnik izjavio je za CNN da će brodovi koji budu spremni platiti nove naknade imati prednost pri prolasku kroz Hormuški tjesnac, jedno od ključnih svjetskih pomorskih čvorišta.

Prema njegovim riječima, Iran je uveo ograničenja brodskog prometa te će se, zbog smanjenog kapaciteta prolaza, prednost davati plovilima koja se brže prilagode novim pravilima i podmire troškove sigurnosnih i zaštitnih usluga.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dužnosnik je pojasnio kako će brodovi koji ne izvrše potrebna plaćanja biti zadržani ili im će prolazak biti odgođen, čime se dodatno regulira promet kroz strateški važan tjesnac.

Ova odluka donesena je nakon što je Iran ponovno aktivirao ograničenja u Hormuškom tjesnacu, uz obrazloženje da su Sjedinjene Američke Države više puta narušile povjerenje u kontekstu primirja.

Teheran ovaj potez predstavlja kao dio novog sustava upravljanja pomorskim prometom, kojim se nastoji uspostaviti stroža kontrola i organizacija plovidbe kroz jedno od najosjetljivijih svjetskih energetskih prometnih pravaca.