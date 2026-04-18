Puljak prozvala Zlatka Matešu: "Na čelu je HOO-a neprekidno 23 godine. Nevjerojatno je da u tom razdoblju nije prijavio..."

„Pljačka javnog novca je očito najrazvijeniji sport u Hrvatskoj, a sportski savezi u toj su disciplini toliko uspješni da bi se bez problema plasirali u finale Lige prvaka“, poručila je saborska zastupnica i predsjednica Centra Marijana Puljak, komentirajući niz uhićenja i afera u krovnim sportskim organizacijama.

Kako je istaknula, nakon što su javna poduzeća, zdravstvo i energetika godinama služili za izvlačenje novca, danas vidimo da ni sport nije ostao pošteđen.

„HDZ je sustavno okupirao svaku poru društva, pretvarajući sportske saveze u stranački plijen. Ovo nije niz nesretnih slučajeva, već sustav koji je HDZ gradio desetljećima. Zlatko Mateša, bivši HDZ-ov premijer, na čelu je HOO-a neprekidno 23 godine. Nevjerojatno je da u tom razdoblju HOO nije prijavio ministarstvu ni jednu jedinu nepravilnost u poslovanju 88 sportskih saveza. To nije propust, nego model upravljanja koji svjesno omogućava zlouporabe“, naglasila je Puljak.

Posebno se osvrnula na skandalozne informacije iz Hrvatske lutrije.

„Kada čujemo da su sponzorstva rasla četiri puta u godini, jer je 'Andrej tako htio', jasno je da tu nema tržišne logike ni strategije, već samo diktata s vrha. Dok naši vrhunski sportaši često sami plaćaju opremu i putovanja, javni novac nestaje u offshore tvrtkama i na luksuznim ljetovanjima sinova povlaštenih dužnosnika“, rekla je.

Puljak podsjeća i da je tjednima prije uhićenja uputila ministru Tončiju Glavini detaljna pitanja o revizijama, ugovorima s offshore tvrtkama i donacijama javnih poduzeća poput HEP-a, JANAF-a i Hrvatske lutrije. „Tražila sam sve podatke u strojno čitljivom obliku, jer se u nepreglednim PDF-ovima i skeniranim papirima najlakše skrivaju tragovi. Ministrov odgovor još nije stigao, što me ne čudi. Ti podaci zorno prikazuju sliku sustava koji se godinama ne smije vidjeti. U uređenim demokracijama ministar u ovakvoj situaciji preuzima odgovornost, a ne čeka da mu institucije objasne što se događa u njegovom resoru“, upozorila je, dodajući da Centar zato zahtijeva hitno poduzimanje četiri koraka.

„Tražimo hitno tematsko zasjedanje saborskog Odbora za sport, uz pozivanje svih čelnika krovnih sportskih organizacija, uključujući Zlatka Matešu, dostavu odgovora na zastupnička pitanja u traženom obliku, izmjenu Zakona o sportu, kojom se uvodi obvezna rotacija revizora i javni registar svih sponzorstava javnih poduzeća. Uz to, želimo i jasno očitovanje Vlade o tome tko je u Hrvatskoj lutriji dao nalog za četverostruko povećanje sponzorstava u 2026.“, navela je predsjednica Centra.

Kako je ustvrdila, sportaši zaslužuju sustav koji radi za njih, a ne za stranačke interese. „Djeca koja tek ulaze u sport ne smiju biti žrtve sustava kojim upravljaju isti ljudi još od Tuđmanovih vremena. Mi nećemo prestati postavljati pitanja dok svaki euro ne postane vidljiv“, zaključila je Puljak.